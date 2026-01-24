Della Mea e le azzurre dello slalom di Spindleruv Mlyn 2026 scenderanno in pista nei prossimi giorni. Ecco gli orari, i numeri di pettorale e le modalità di visione in TV. Sette atlete italiane partecipano alla prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge in Repubblica Ceca, segnando un importante passo verso i Giochi di febbraio.

Sette italiane parteciperanno allo slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Cechia si concluderà il fine settimana aperto da un gigante e, con questa gara tra i pali stretti, si ci proietterà sempre di più verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane. Riflettori puntati su Lara Della Mea, che sta attraversando un grande momento in termini di continuità e che proverà a sfruttare al meglio il pettorale numero 14 per inseguire un piazzamento di lusso. Ci si attende una bella prova anche da parte di Martina Peterlini (numero 19), da seguire con grandissima attenzione le promettenti giovani Anna Trocker (49) e Giada D’Antonio (58). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Spindleruv Mlyn 2026: orari, n. di pettorale, tv

