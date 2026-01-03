Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Kranjska Gora 2026 | orari n di pettorale tv

Della Mea e le azzurre dello slalom di Kranjska Gora 2026 sono in attesa di disputare la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento sulla pista Podkoren si svolgerà con orari, numeri di pettorale e copertura televisiva, segnando l’inizio del nuovo anno sportivo sulla celebre pista slovena, dopo il gigante del giorno precedente.

Sei italiane parteciperanno allo slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Slovenia si disputerà la prima gara del nuovo anno solare in questa specialità, si ritornerà sulla sempre affascinante pista Podkoren della località slovena dopo la disputa del gigante del sabato. La favorita della vigilia sarà inevitabilmente la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha vinto tutte le gare disputate tra i pali stretti in questa stagione e punterà a prolungare il proprio filotto. Riflettori puntati su Lara Della Mea, desiderosa di esprimersi ai massimi livelli dopo la decima piazza raggiunta tra le porte larghe.

