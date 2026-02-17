Quando la mafia fa presa sui giovani l' alert del procuratore Infante | A piaceri violenti seguono morti violenti

Il procuratore Infante ha lanciato un allarme dopo aver scoperto che la mafia coinvolge sempre più giovani, portando con sé violenza e morte. La sera del 16 febbraio, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, si è svolto un incontro pubblico organizzato da Libera, dedicato proprio al controllo delle mafie sul territorio e al ruolo dei giovani in questa lotta. Durante l’incontro, sono stati presentati casi concreti di giovani coinvolti nelle attività criminali e di come la violenza si traduca spesso in tragedie.

Alla Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte il confronto promosso da Libera con il procuratore Enrico Infante. Il ricercatore Federico Esposito: "Sono i territori ad imprimere alle mafie determinate forme e caratteristiche" Un momento di riflessione e approfondimento che ha messo al centro il rapporto tra criminalità organizzata, comunità locali e nuove generazioni. Nel suo intervento, Infante ha sottolineato come il controllo mafioso del territorio non si eserciti esclusivamente attraverso la violenza, ma anche mediante un radicamento profondo nel tessuto economico e sociale. La mafia consolida il proprio potere costruendo relazioni, infiltrandosi nelle attività produttive e approfittando delle fragilità del contesto in cui opera.