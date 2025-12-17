Zagarolo presa la banda dei violenti estorsori Arrestati in quattro
Quattro uomini sono stati arrestati per aver costituito una banda di estorsori che aveva seminato paura tra gli abitanti delle zone a sud-est di Roma, fino a Zagarolo. L'operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità locale, ponendo fine alle attività dei malviventi che da tempo vessavano la comunità.
Presa la banda di estorsori che da tempo era diventata un incubo per gli abitanti delle zone a sud-est di Roma fino a Zagarolo. Si tratta di quattro uomini molto violenti - tre finiti in carcere e uno ai domiciliari con braccialetto elettronico - che risolvevano controversie in cambio di soldi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
