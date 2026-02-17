Quando la mafia fa presa sui giovani l' alert del procuratore Infante | A piaceri violenti seguono morti violente

Il procuratore Infante avverte che quando la mafia coinvolge i giovani, i rischi di violenza aumentano, portando spesso a conseguenze mortali. Ieri pomeriggio, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, si è svolto un incontro pubblico organizzato da Libera, dedicato proprio al modo in cui la criminalità organizzata si insidia tra i giovani e tenta di controllare il territorio. Durante l’evento, sono stati presentati dati recenti che mostrano come i giovani siano spesso attratti da ambienti rischiosi, favorendo così il radicamento della mala.

Alla Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte il confronto promosso da Libera con il procuratore Enrico Infante. Il ricercatore Federico Esposito: "Sono i territori ad imprimere alle mafie determinate forme e caratteristiche" Un momento di riflessione e approfondimento che ha messo al centro il rapporto tra criminalità organizzata, comunità locali e nuove generazioni. Nel suo intervento, Infante ha sottolineato come il controllo mafioso del territorio non si eserciti esclusivamente attraverso la violenza, ma anche mediante un radicamento profondo nel tessuto economico e sociale. La mafia consolida il proprio potere costruendo relazioni, infiltrandosi nelle attività produttive e approfittando delle fragilità del contesto in cui opera.