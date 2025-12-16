Enrico Infante è il nuovo Procuratore di Foggia

Enrico Giacomo Infante è stato nominato nuovo Procuratore di Foggia. La notizia è stata annunciata oggi, con l'insediamento ufficiale previsto per venerdì alle ore 12. La nomina segna un nuovo importante episodio nel sistema giudiziario della città, con Atti che si svolgeranno nel rispetto delle procedure ufficiali.

Enrico Giacomo Infante è il nuovo Procuratore di Foggia. L'ufficialità della notizia è arrivata oggi; la cerimonia di insediamento del nuovo procuratore si terrà il prossimo venerdì, alle ore 12.30, nell'aula della Corte di Assise del Tribunale di Foggia.Chi è Enrico InfanteNato a Foggia il 22. Foggiatoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ChiLL Gia Fa Ammor ..

Video ChiLL Gia Fa Ammor .. Video ChiLL Gia Fa Ammor ..

"Ora me ne vado da qui". Garlasco, l'avvocato De Rensis è una furia. Milo Infante costretto a intervenire. Cosa è successo (VIDEO) - facebook.com facebook