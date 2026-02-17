Quando i diritti dei più deboli non valgono e occorre tutelarli

Quest’anno, abbiamo deciso di dedicare il nostro articolo ai bambini vittime di guerra, perché è un problema che riguarda direttamente la loro vita e il loro futuro. Molti di loro sono costretti a lasciare le scuole, a nascondersi sotto le bombe e a perdere le speranze di un domani migliore. Un esempio concreto è quello di un bambino di soli dieci anni che, in Siria, ha dovuto abbandonare la sua casa e vivere in un campo profughi, senza più giochi né protezione.

Quest’anno abbiamo scelto, per il nostro articolo, di parlare di bambini e di guerra, perché è un argomento che aiuta a capire meglio il mondo in cui viviamo. Parlare di guerra significa riflettere sul perché nascono i conflitti e su quanto sia importante cercare la pace. Mentre scrivevamo ci sentivamo molto tristi e dispiaciuti per tutte quelle persone che muoiono ogni giorno a causa delle bombe, ma anche arrabbiati perché non riusciamo a capire il senso della guerra. In classe abbiamo lavorato in gruppi per rispondere a delle domande: Cosa ne sappiamo della guerra? Quanto ne parliamo a casa? Quante e quali guerre ci sono oggi nel mondo? Come vive un bambino in un paese in guerra? Il dato che ci ha fatto più riflettere è che la maggior parte di noi capita raramente di parlare di guerra a casa e solo pochi ascoltano le notizie in tv e le commentano con i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Zinder si trasforma in un luogo dove la scuola diventa custode dei diritti umani, dei più giovani e degli adolescenti.

