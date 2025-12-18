Destinazione Zinder | quando la scuola diventa presidio dei diritti umani dei fanciulli e degli adolescenti

Zinder si trasforma in un luogo dove la scuola diventa custode dei diritti umani, dei più giovani e degli adolescenti. In un mondo spesso silenzioso, i diritti trovano voce attraverso la poesia, la musica e gli sguardi degli studenti, dimostrando che il cambiamento può nascere anche dal più semplice gesto quotidiano. Un viaggio che invita a riscoprire il potere di un’educazione che tutela e ispira.

Non sempre i diritti fanno rumore. A volte arrivano in silenzio, attraversano una poesia, una nota musicale, lo sguardo di uno studente che prende parola. È in questi momenti che diventano più veri, perché chiedono ascolto prima ancora che consenso.

