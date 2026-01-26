L' affondo di Feltri | In Italia forze dell' ordine più deboli dei delinquenti

Vittorio Feltri ha recentemente affermato che in Italia le forze dell’ordine risultano più deboli rispetto ai delinquenti. Questa dichiarazione, rilasciata durante il programma “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano, solleva una riflessione sul ruolo e sulla capacità delle forze dell’ordine nel nostro paese. Un’analisi che invita a considerare le sfide e le criticità del sistema di sicurezza italiano.

“Solo in Italia le forze dell'ordine sono più deboli dei delinquenti”. Lo ha detto Vittorio Feltri ai microfoni di “Fuori dal Coro”, il programma di attualità e approfondimento condotto dal giornalista Mario Giordano. Una provocazione sottile, quella del direttore editoriale de Il Giornale, che ha così commentato la vicenda dell'imprenditore genovese finito sotto accusa per aver immobilizzato un ladro all'interno del suo locale: “Io credo che i cittadini possano solo difendersi da soli - ha proseguito Feltri - Bisogna convincere il nostro governo a far sì che i carabinieri e polizia siano autorizzati a utilizzare le maniere brusche, perché altrimenti non ne usciamo da questo problema”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

