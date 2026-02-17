Qualità strappi e gol | Alisson Santos è il nuovo spaccapartite del Napoli

Alisson Santos ha deciso la partita contro la Roma, segnando un gol che ha portato il Napoli a pareggiare 2-2 e dimostrando di essere un elemento decisivo. La sua capacità di intervenire in momenti cruciali ha attirato l’attenzione, mentre il suo obiettivo ora è conquistare un ruolo da titolare. Durante la partita, il brasiliano ha mostrato grande qualità tecnica e senso del gol, rendendosi protagonista di un’azione che ha cambiato l’andamento dell’incontro.

Il Maradona sa riconoscere il talento, perché è il nome stesso dello stadio a imporre una certa predilezione per la bellezza. Così quando Alisson Santos ha toccato il suo primo pallone in Serie A, i tifosi azzurri hanno avvertito strane sensazioni del passato. Una freccia che strappa, che punta, che dribbla. Che si accende col pallone tra i piedi, che fa sobbalzare ed emozionare. Sensazioni conosciute anche nel recente passato, senza dover scomodare vecchi miti intoccabili. Però nel controllo in velocità di Alisson, in quella sua predisposizione alla ricerca dell'uno contro uno, c'è tanto di David Neres, per intenderci. Alisson Santos e Giovane in gol: segnali positivi per il Napoli Il Napoli torna a vedere segnali di crescita in allenamento. Napoli-Roma, Conte analizza il 2-2: "Alisson Santos ha qualità, ma subiamo troppi rigori. Rrahmani da valutare Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, un risultato che lascia l'allenatore preoccupato per le troppe ammonizioni e rigori concessi. È bastato un gol ad Alisson Santos per entrare nel cuore dei napoletani Il nuovo acquisto brasiliano, entrato al 70' di Napoli-Roma, ha fatto vedere grandi giocate in poco più di 20 minuti, trovando anche una rete importantissima che è valsa un punto al Napoli.