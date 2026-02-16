Napoli-Roma Conte analizza il 2-2 | Alisson Santos ha qualità ma subiamo troppi rigori Rrahmani da valutare
Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, un risultato che lascia l’allenatore preoccupato per le troppe ammonizioni e rigori concessi. Il tecnico ha sottolineato che Alisson Santos dimostra qualità, ma la squadra deve migliorare nella gestione delle situazioni delicate in difesa, mentre Rrahmani resta in dubbio.
ORGOGLIO E ALLARME DIFENSIVO. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma, Antonio Conte ha analizzato luci e ombre della prestazione. Il tecnico ha elogiato la reazione della squadra (“Non era facile rimontare due volte”) e l’impatto positivo dei nuovi acquisti, in particolare Alisson Santos (“Ha l’uno contro uno che ci serve”) e Giovane, arrivati per coprire il vuoto lasciato da Neres e Lang. Tuttavia, Conte ha lanciato un chiaro allarme sulla fase difensiva: il Napoli ha subito il 13° rigore stagionale e continua a prendere gol su ripartenze da “palle perse stupide”. Preoccupazione finale per le condizioni di Amir Rrahmani, uscito acciaccato: “Non sappiamo ancora cos’abbia”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Napoli, Alisson Santos sarà titolare? Conte ha un’idea ben precisa
Questa mattina a Castel Volturno si sono riaccesi i riflettori sulla formazione del Napoli.
Perchè il Napoli ha puntato su Giovane e Alisson Santos: Manna e Conte spiegano la scelta
Il Napoli ha scelto di puntare su Giovane e Alisson Santos durante il mercato di riparazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Napoli-Roma quote analisi 25ª giornata Serie A; Conte: Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Scudetto? Facciamo i seri; Napoli-Roma, Bianchi: Gasperini e Conte due alchimisti della tattica; Conte e il caso Anguissa: Non riescono a recuperarlo. Poi chiede una riflessione al Napoli.
Napoli-Roma, Conte nel post partita: Orgoglioso dei ragazzi. Il nostro futuro si costruisce oraIl pareggio del Maradona contro la Roma lascia sensazioni contrastanti in casa Napoli. Da una parte la soddisfazione per la reazione e per lo spirito mostrato, dall’altra il rammarico per non aver por ... gonfialarete.com
Napoli-Roma, Conte: Rimontare due volte non era semplice. Stiamo onorando la magliaDue volte in svantaggio al 'Maradona', gli azzurri pareggiano 2-2 lo scontro diretto per la Champions. Ne ha parlato Antonio Conte: È stata una partita 'inglese', penso che ai punti avremmo meritato ... sport.sky.it
Napoli-Roma 2-2, spettacolo e rimpianti al Maradona Finisce 2-2 al Diego Armando Maradona una sfida intensa, nervosa e ricca di colpi di scena. Il Napoli va avanti con Spinazzola al 40’, ma la Roma ribalta tutto con Malen: prima al 7’ e poi su rigore al 71’. Q facebook
Malen lancia la Roma, Alisson la riprende: il Napoli salva il terzo posto #napoliroma x.com