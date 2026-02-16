Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, un risultato che lascia l’allenatore preoccupato per le troppe ammonizioni e rigori concessi. Il tecnico ha sottolineato che Alisson Santos dimostra qualità, ma la squadra deve migliorare nella gestione delle situazioni delicate in difesa, mentre Rrahmani resta in dubbio.

ORGOGLIO E ALLARME DIFENSIVO. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma, Antonio Conte ha analizzato luci e ombre della prestazione. Il tecnico ha elogiato la reazione della squadra (“Non era facile rimontare due volte”) e l’impatto positivo dei nuovi acquisti, in particolare Alisson Santos (“Ha l’uno contro uno che ci serve”) e Giovane, arrivati per coprire il vuoto lasciato da Neres e Lang. Tuttavia, Conte ha lanciato un chiaro allarme sulla fase difensiva: il Napoli ha subito il 13° rigore stagionale e continua a prendere gol su ripartenze da “palle perse stupide”. Preoccupazione finale per le condizioni di Amir Rrahmani, uscito acciaccato: “Non sappiamo ancora cos’abbia”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Roma, Conte analizza il 2-2: “Alisson Santos ha qualità, ma subiamo troppi rigori. Rrahmani da valutare

Questa mattina a Castel Volturno si sono riaccesi i riflettori sulla formazione del Napoli.

Il Napoli ha scelto di puntare su Giovane e Alisson Santos durante il mercato di riparazione.

