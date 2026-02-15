Qualiano cede la strada in via Palumbo dopo le piogge

A Qualiano, il cedimento della strada in via Palumbo si è verificato a causa delle forti piogge che hanno indebolito il terreno. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto scivolare via una porzione di carreggiata già fragile, creando un rischio immediato per i passanti. L’area interessata è ora delimitata, ma i residenti chiedono interventi rapidi per evitare altri crolli.

Lo smottamento nell'area già perimetrata: le piogge insistenti aggravano una situazione precaria, cittadini chiedono interventi strutturali urgen ti. Il cedimento dopo giorni di pioggia. La situazione di via Palumbo, a Qualiano, è ulteriormente peggiorata nelle ultime ore. La strada, già interessata da criticità note e precedentemente perimetrata per motivi di sicurezza, ha ceduto sotto la spinta delle piogge insistenti che stanno interessando il territorio. Un cedimento che appare come l'inevitabile conseguenza di una condizione precaria preesistente. Un'area già segnalata come a rischio. La zona interessata dallo smottamento non era nuova a problemi strutturali.