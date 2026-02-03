Questa notte, il cedimento sulla strada di Qualiano in via Palumbo peggiora. La zona resta scarsamente illuminata e manca la segnaletica, creando rischi per chi passa di lì. I residenti protestano, segnalando l’assenza di segnali chiari e illuminazione adeguata. Nel frattempo, il Comune continua a estendere i lavori di delimitazione dell’area, senza intervenire subito sulla sicurezza stradale.

I cittadini denunciano l’assenza di segnaletica adeguata mentre il Comune estende la delimitazione dell’area ceduta. La situazione della sede stradale in via Palumbo, a Qualiano, continua a destare serie preoccupazioni. Il fronte del cedimento si è ulteriormente allungato, tanto da costringere il Comune ad ampliare la zona delimitata per impedire l’accesso ai veicoli. Un intervento necessario, certo, ma non sufficiente secondo i residenti, che da giorni segnalano un problema ben più critico: la totale assenza di adeguata visibilità nelle ore notturne. Secondo il Codice della Strada, in presenza di dissesti o pericoli sulla carreggiata, è obbligatorio installare idonea segnaletica di avvertimento, mentre la delimitazione dell’area danneggiata dovrebbe includere dispositivi luminosi gialli intermittenti, indispensabili per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti durante la notte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano Via Palumbo, il cedimento peggiora: scarsa visibilità notturna niente segnaletica

Approfondimenti su Qualiano Via Palumbo

A causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il volo proveniente da Valencia è stato dirottato a Roma Fiumicino, come già accaduto con i voli da Catania e Torino nella serata di venerdì 16 gennaio.

La Giunta di Perugia ha ricevuto un dossier che denuncia tratti di marciapiedi pericolosi e una segnaletica scarsa in via dei Filosofi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Qualiano Via Palumbo

Argomenti discussi: Qualiano Via Palumbo, l’asfalto cede dopo le piogge: riapre una buca già rattoppata - Punto!; Qualiano Via Palumbo l’asfalto cede dopo le piogge | riapre una buca già rattoppata; Via Palumbo a Qualiano cede: enorme buca mette in pericolo automobilisti e passanti - Punto!; Qualiano buca rattoppata in via Palumbo | dubbi su lavori dozzinali.

Incidente a Qualiano, auto medica tamponata da un pirata della strada: «Il conducente è fuggito»Incidente nella giornata di ieri lungo la circumvallazione esterna di Qualiano, nei pressi di via Antonio Palumbo. Ad avere la peggio un'automedica dell'Asl Napoli 2 Nord. Il veicolo è stato tamponato ... ilmattino.it

Qualiano, 28enne in fuga con droga e contanti: arrestatoUn inseguimento ad alta velocità per le strade di Qualiano e Giugliano, il tentato investimento di un agente, droga, denaro e un’auto finita in un canale. È il bilancio di una notte ad alta tensione ... ilmattino.it

Qualiano, rattoppo “misterioso” in via Palumbo: cittadini indignati! Una semplice buca Non proprio. Il rattoppo comparso nelle ultime ore in via Palumbo, vicino a Piazzetta Nenni, sembra tutt’altro che un lavoro professionale: terreno compattato “a colpi di ca - facebook.com facebook