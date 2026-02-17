Quadro rubato a Buriasco assolto Vittorio Sgarbi | la procura aveva chiesto di condannarlo a tre anni e quattro mesi di carcere

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio dopo che la procura aveva chiesto una condanna a oltre tre anni di carcere. La decisione arriva al termine di un processo che si è svolto ieri a Reggio Emilia, dove il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. Il caso riguardava un quadro rubato a Buriasco, e l’imputato aveva sempre dichiarato di essere innocente.

Assolto dall'accusa di riciclaggio perché non ci sono prove sufficienti alla sua condanna. Ieri, 16 febbraio, a Reggio Emilia, è terminato così il processo di primo grado allo storico dell'arte, politico ed ex sottosegretario del governo Meloni Vittorio Sgarbi. Era imputato per la vicenda del quadro seicentesco di Rutilio Manetti che, secondo la procura, era stato rubato nel 2013 dal castello di Buriasco, in provincia di Torino. Per lui, l'accusa aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di carcere. Inizialmente, all'imputato venivano contestate anche le accuse di contraffazione di beni culturali e autoriciclaggio, cadute già al termine delle indagini preliminari.