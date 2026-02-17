Vittorio Sgarbi assolto dall' accusa di riciclaggio per un quadro del Seicento

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata a un quadro del Seicento, dopo che la procura aveva chiesto una condanna di oltre tre anni di carcere. La decisione arriva a seguito di un procedimento che aveva attirato l’attenzione dei media, con l’accusa di aver utilizzato l’opera per nascondere denaro illecito. La sentenza ha fatto chiarezza su un caso che aveva generato molte polemiche, con la difesa che ha parlato di un attacco personale nei confronti del critico d’arte.

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, "La cattura di San Pietro", per insufficienza di prove. Lo ha stabilito il tribunale di Reggio Emilia che, dopo un rito abbreviato, ha deciso di non dare seguito alla richiesta della Procura - guidata dal pm Gaetano Calogero Paci - di una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. I magistrati attendono ora le motivazioni per valutare l’impugnazione. Inizialmente, il fascicolo d'inchiesta era stato aperto a Macerata (dove Sgarbi ha il domicilio, a San Severino Marche, città di cui fu sindaco), ma è stata poi trasferita in Emilia dopo che il pittore Lino Frongia - davanti alle telecamere di Report e de Il Fatto Quotidiano nonché, successivamente, agli investigatori - raccontò di aver aggiunto una candela al dipinto proprio su richiesta del critico e storico dell'arte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio per un quadro del Seicento Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Manetti Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata a un quadro di Manetti, che aveva acquistato nel 2018 da una galleria d’arte di Milano. Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata al quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’, nel processo che si è svolto davanti al giudice per le udienze preliminari di Reggio Emilia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio per il quadro 'La cattura di San Pietro; Vittorio Sgarbi assolto, cadono le accuse sul quadro di Manetti: Macchina del fango contro un innocente; Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Manetti; Vittorio Sgarbi è stato assolto per il caso di un quadro esposto a Lucca, che l'accusa riteneva rubato. Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Manetti rubato, i legali: «Una macchina del fango»Assolto. Vittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. È la decisione presa ieri ... ilmessaggero.it Vittorio Sgarbi assolto per la vicenda del dipinto del '600 rubato, macchina del fango, nessun riciclaggioVittorio Sgarbi assolto nel processo sul quadro di Rutilio Manetti esposto a Lucca e che l'accusa riteneva fosse quello rubato nel 2013 ... virgilio.it L’ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio dal giudice dell’udienza preliminare (gup) di Reggio Emilia, nel processo svolto con rito abbreviato in relazione a un quadro attribuito al pittore senese del Seicento Rutilio facebook Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio per il caso di un quadro esposto a Lucca, che l’accusa riteneva rubato x.com