Anteprima della partita Qataragh-Eintracht Francoforte, valida per la Champions League del 21 gennaio 2026 alle 18:45. Analizziamo formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alla situazione delle due squadre. Dopo l’esonero di Toppmoeller Adler, l’Eintracht cerca punti a Baku per rimanere in corsa nel torneo. Ecco le informazioni principali per seguire e valutare l’incontro.

Ad un passo dall’eliminazione dalla Champions League l’Eintracht Francoforte di Schmidt cerca fortuna sul campo del Qarabagh. La squadra di Qurbanov ha sorpreso tutti con 2 vittorie nelle prime 2 giornate per poi arenarsi facendo un punto nelle restanti 4, in casa contro il Chelsea. Gli azeri al momento sono nei 24 e vincendo blinderebbero comunque uno storico passaggio del turno.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Qarabagh-Eintracht Francoforte (Champions League, 21-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Esonerato Toppmoeller Adler in cerca di punti a Baku

