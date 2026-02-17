Qarabagh-Newcastle Champions League 18-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Newcastle di Howe ha incontrato il Qarabagh nel match di Champions League del 18 febbraio 2026, perché non è riuscito a qualificarsi direttamente agli ottavi. La squadra inglese spera di risalire la classifica, mentre gli azeri vogliono sorprenderli in casa. La partita si gioca alle 18:45, con le formazioni ancora da definire ufficialmente.
Dopo aver fallito per un soffio la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, il Newcastle di Howe trova sulla sua strada gli azeri del Qarabagh. Per la squadra di Qurbanov è un obiettivo storico, mai prima d’ora una squadra azera è approdata alla fase ad eliminazione diretta di Champions League, e lo ha fatto con risultati di prestigio come le vittorie contro Benfica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
