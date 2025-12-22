Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino, il suo nuovo film in uscita nelle sale dal 25 dicembre. Una pellicola che lui stesso definisce “familiare”, perché costruita attorno al rapporto tra un padre e una figlia e, in parte, ispirata alla sua stessa esperienza di genitore. Oggi la. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Checco Zalone torna al cinema: "Parlo del rapporto tra padre e figlia, io ho due ragazze". Poi risponde alle frecciate di Valsecchi

Leggi anche: Checco Zalone torna al cinema, fuori il trailer del nuovo film ‘Buen camino’

Leggi anche: Checco Zalone torna al cinema, svelato titolo e poster

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Buen Camino” Checco Zalone torna al cinema a Natale; Checco Zalone al cinema a Natale con Buen camino. La trama e il trailer; Torna Checco Zalone, trekker da ridere sul Cammino di Santiago; “Buen Camino” di Checco Zalone.

Checco Zalone torna al cinema: Buen Camino arriva nelle sale il 25 dicembre - Checco Zalone è pronto a riconquistare il pubblico italiano con Buen Camino, il suo nuovo film in uscita proprio il giorno di Natale ... voto10.it