Il giudice sportivo ha deciso di sospendere per diverse giornate Comolli e Chiellini, a causa degli scontri avvenuti durante il derby di sabato scorso. La decisione è arrivata dopo le immagini che mostrano i due coinvolti mentre si scambiavano insulti e gesti provocatori davanti ai tifosi. Questo provvedimento ha provocato reazioni tra i supporter bianconeri, preoccupati per le conseguenze sulle prossime partite.

AGI - Lunghe inibizioni per i dirigenti della Juventus, dopo il rovente Derby d'Italia di sabato scorso. Queste le decisioni del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha inibito fino al 31 marzo l'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, e fino al 27 febbraio il director of football strategy, Giorgio Chiellini. Per Comolli è stata disposta anche un'ammenda di 15mila euro. La sanzione è dovuta al fatto che, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ha assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara (La Penna di Roma 1, ndr), cercando il contatto fisico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pugno di ferro del giudice sportivo contro Comolli e Chiellini

