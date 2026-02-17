giudice sportivo rabiot e morata out per milan como multa a tare i provvedimenti contro comolli e chiellini

Il Giudice Sportivo ha deciso che Rabiot e Morata non giocheranno contro il Milan e il Como, causando l’assenza di due titolari importanti. La squalifica è stata confermata questa mattina, lasciando le squadre senza due pedine fondamentali per la partita di domani a San Siro. Nel frattempo, Tare ha ricevuto una multa per un comportamento scorretto durante l’ultimo incontro. Il giudice ha anche preso provvedimenti contro Comolli e Chiellini, che dovranno rispettare sanzioni disciplinari.

Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha diramato il comunicato con le decisioni ufficiali scaturite dopo la 25^ giornata di campionato. Squalificato per due giornate l'attaccante Gift Orban (Hellas Verona). Poi, fermati per un turno invece Pierre Kalulu (Juventus), Álvaro Morata (Como), Adrien Rabiot (Milan), Jean-Daniel Akpa Akpro (Hellas Verona), Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu (Inter), Alessandro Circati (Parma), Rolando Mandragora (Fiorentina) e Tarik Muharemovic (Sassuolo). Per quanto riguarda Rabiot e Morata, non salteranno la 26^ giornata di campionato, bensì Milan-Como, recupero della 24^ che si disputerà domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

