Pugliesi in Cassa Integrazione la Regione stanzia fondi per la riqualificazione dei lavoratori

La Regione Puglia ha deciso di investire risorse per aiutare i lavoratori in Cassa Integrazione, a causa della crisi delle aziende locali. In particolare, ha approvato due nuovi fondi destinati a sostenere le persone colpite da riorganizzazioni o difficoltà economiche. Questi fondi puntano a favorire la riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti.

La Giunta ha approvato un finanziamento di 5 milioni di euro: servirà a garantire la copertura economica di un bando dedicato all'aggiornamento professionale delle competenze Nuove risorse destinate per arginare le difficoltà economiche affrontate dall'industria pugliese. La Giunta regionale ha dato il via libera a due provvedimenti di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che vivono situazioni di crisi aziendale o di riorganizzazione produttiva. Il primo intervento prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro necessario a garantire la copertura finanziaria del nuovo Avviso pubblico ‘Cig 2025 Fse’, destinato alla formazione dei lavoratori in Cassa Integrazione con una riduzione dell’orario superiore al 50% che sono a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.🔗 Leggi su Baritoday.it

Realco, stop temporaneo a 14 negozi. Cassa integrazione a 352 lavoratori. La Regione: "Crisi tra le più gravi"Realco ha annunciato la chiusura temporanea di 14 negozi e l’attivazione della cassa integrazione per 352 lavoratori, una decisione presa ieri durante il tavolo di crisi a Bologna.

