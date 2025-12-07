Beko assemblea dei lavoratori Il ’nodo’ della cassa integrazione

Assemblea dei lavoratori martedì mattina davanti ai cancelli dello stabilimento Beko. All’ordine del giorno i contenuti dell’incontro avvenuto pochi giorni fa tra sindacati territoriali e manager aziendali, con la richiesta di pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità a coloro che al 31 dicembre saranno rimasti agganciati al perimetro aziendale. In vista del rush finale di uscite incentivate, entro fine anno si prevede una pianta organica di 158 operai, che dal primo gennaio saranno in cassa integrazione a zero ore. "Difficile arrivare a fine mese incassando 1.100 o 1.200 euro di ammortizzatori sociali – le parole di Massimo Martini (Uilm), Daniela Miniero (Fiom Cgil) e Giuseppe Cesarano (Fim Cisl) – bisogna che Beko venga incontro ai lavoratori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

