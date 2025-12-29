Borgomanero Alberto Arnulfo è il nuovo direttore del reparto di Ostetricia e ginecologia dell' ospedale

29 dic 2025

A Borgomanero, Alberto Arnulfo è stato nominato nuovo direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale. A partire dal 1° aprile, il dottor Arnulfo assumerà questa responsabilità, sostituendo il predecessore, il dottor Giovanni Ruspa. La nomina si inserisce nel processo di rinnovo e rafforzamento delle strutture sanitarie dell’Asl di Novara, mirato a garantire servizi di qualità nel settore.

