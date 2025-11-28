Gianluca Corona nuovo direttore amministrativo dell' Asl di Novara

Novaratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° dicembre il dottor Gianluca Corona assumerà l'incarico di direttore amministrativo dell'Asl di Novara. Corona prende il posto della dottoressa Anna Ceria che lascia l'incarico prima della scadenza.Vercellese di origine ha conseguito dapprima la laurea triennale in "Gestione ed economia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

gianluca corona nuovo direttoreGianluca Corona è il nuovo direttore amministrativo di Asl Novara - Dal 1 dicembre prossimo sarà il dottor Gianluca Corona ad assumere ufficialmente l’incarico di direttore amministrativo dell’Asl Novara, succedendo alla dottoressa Anna Ceria. Da lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Corona Nuovo Direttore