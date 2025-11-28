Gianluca Corona nuovo direttore amministrativo dell' Asl di Novara
Dal 1° dicembre il dottor Gianluca Corona assumerà l'incarico di direttore amministrativo dell'Asl di Novara. Corona prende il posto della dottoressa Anna Ceria che lascia l'incarico prima della scadenza.Vercellese di origine ha conseguito dapprima la laurea triennale in "Gestione ed economia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
