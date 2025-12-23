Un anno di cantiere L’ospedale del Felettino viaggia a vele spiegate | Due piani entro Pasqua

L’ospedale del Felettino prosegue con il suo sviluppo, con l’obiettivo di completare due piani entro Pasqua. In un anno di lavoro sono stati movimentati oltre 80mila metri cubi di terre e rocce, realizzate fondazioni e strutture per circa 10mila metri quadrati, utilizzando ingenti quantità di calcestruzzo e acciaio. Un progetto che avanza con attenzione ai dettagli e alla qualità, rispettando tempi e obiettivi prefissati.

Oltre 80mila metri cubi di terre e rocce scavati, più di 10mila metri quadrati di fondazioni, per le quali sono stati gettati 12mila metri cubi di calcestruzzo, con l'impiego di 2,3 tonnellate di acciaio; 74 pilastri gettati, realizzati muri perimetrali lunghi 350 metri, con l'impiego di 190 metri cubi di calcestruzzo e 130mila chili di acciaio. Già realizzati anche i blocchi dei vani ascensori nelle quattro "stecche". Sono i numeri generati dal primo anno di lavoro del cantiere per il nuovo ospedale al Felettino. Il primo anniversario è stato celebrato ieri, con la proiezione di un video che ha visto la regia di Walter Nanni e l'apporto nelle vesti di protagonista dell'attore spezzino Roberto Alinghieri: un filmato che ripercorre il lavoro svolto dall'affidamento, avvenuto il 20 dicembre 2024, e che sarà diffuso sui canali social di Regione Liguria.

