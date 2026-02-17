Provaci ancora Eusebio

Eusebio Di Francesco ha lasciato lo stadio con tre punti in tasca, dopo una vittoria che mette fine a mesi difficili e alimenta nuove speranze per il suo futuro in Serie A. La partita, che sembrava decisiva per la sua posizione, ha portato un risultato positivo e ha dato respiro al tecnico. Dopo il fischio finale, Di Francesco ha stretto la mano a Fabio Pisacane e si è diretto rapidamente verso il tunnel degli spogliatoi, come se volesse lasciarsi alle spalle le tensioni di questa sfida.

Uscendo con tre punti dallo stadio che qualche anno fa sembrava dovesse pregiudicargli almeno per un po’ le chance di proseguire la sua carriera in Serie A, Eusebio Di Francesco ha stretto la mano a Fabio Pisacane e ha imboccato in fretta il tunnel, quasi a non volerci pensare, ad allontanare anche soltanto la prospettiva dell’illusione. Con alle spalle due retrocessioni che dire dolorose è voler essere generosi, viene quasi da pensare a una maledizione che ha colpito il tecnico, uno che otto anni fa toccava il punto più alto della sua carriera da allenatore – il famoso 3-0 al Barcellona nei quarti di finale di Champions League – e adesso deve sgomitare alla ricerca di salvezze da agguantare con le unghie. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Provaci ancora Eusebio Corriere dello Sport: “Provaci ancora Noa”Nel mondo del calcio, le staffette tra amici rappresentano più di un cambio in campo. Provaci ancora Sam: l’ossessione per la sicurezza e il regalo fatto a Google Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Anticipazioni e info repliche di Provaci ancora Prof. 7 del 21 settembreE' tornata in tv la Fiction, che narra le vicende sentimentali e di vita della professoressa Livia. La prima puntata ha registrato un nuovo successo di pubblico, superando i 4 milioni di ... it.blastingnews.com Replica Provaci ancora prof sei, 4^ episodio: info streaming video RaiQuesta sera, martedì 29 settembre 2015, andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction italiana Provaci ancora prof 6 con Veronica Pivetti nei panni dell'amatissima Camilla, la quale oltre a ... it.blastingnews.com