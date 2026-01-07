Nel mondo del calcio, le staffette tra amici rappresentano più di un cambio in campo. Neres lascia il posto a Lang, mentre Mimì si fa da parte per Cocò. Due coppie di amici, uniti nella vita e divisi dalle decisioni tecniche, testimoniano come la solidarietà possa convivere con le sfide sportive. Un esempio di come le relazioni personali si intreccino con il mondo del calcio, mantenendo intatta la loro autenticità.

Una staffetta tra amici, dentro e fuori dal campo. Esce Neres, entra Lang: Mimì lascia spazio a Cocò, come li chiamano loro, inseparabili nella vita quotidiana ma spesso divisi dalle scelte tecniche. A raccontare l'intreccio è Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, che ricostruisce le dinamiche dell'attacco azzurro alla vigilia della sfida contro il Verona. Oggi il copione è scritto: Neres finisce in tribuna, alle prese con il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato contro la Lazio e con le terapie per tentare il recupero in vista del big match di San Siro contro l'Inter.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Provaci ancora Noa”

