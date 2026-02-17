Proteste in università in Senegal la polizia irrompe e uccide uno studente | come si è arrivati a questo punto?

Lo scorso 9 febbraio, la polizia senegalese ha fatto irruzione nel campus dell’Università Cheikh Anta Diop di Dakar e ha ucciso uno studente durante le proteste. La causa della violenta operazione risiede nel crescente malcontento tra gli studenti, che da settimane manifestano contro le decisioni dell’istituto. I lacrimogeni sono stati sparati prima lungo i viali e poi nei padiglioni, creando confusione tra studenti e personale. La polizia ha affermato di intervenire per “proteggere le infrastrutture”, ma il risultato è stato un tragico morto e una escalation di tensione.

I lacrimogeni entrano prima nei viali, poi nei padiglioni. La polizia senegalese irrompe nel campus dell’Università Cheikh Anta Diop di Dakar il 9 febbraio scorso, con l’ordine ufficiale di “proteggere le infrastrutture”. Ma i video girati con i telefoni dagli studenti — verificati da testate internazionali — mostrano un’altra scena: agenti che entrano nel campus sociale, lacrimogeni sparati vicino alle residenze, manganellate su ragazzi disarmati. In quelle ore, tra il fumo acre e le urla, muore Abdoulaye Ba, 21 anni, iscritto al secondo anno. L’autopsia recente parla di gravi e ripetute ferite alla testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Proteste in università in Senegal, la polizia irrompe e uccide uno studente: come si è arrivati a questo punto? Studente dell'università di Messina ucciso in Iran durante le proteste Yassin Mirzaei, studente dell'università di Messina fino a due anni fa, è deceduto in Iran tra l'8 e il 9 gennaio, a Dareh Deraz, durante le proteste contro il regime. L’odio antifascista uccide uno studente Quentin, studente francese di 23 anni, è morto dopo essere stato aggredito giovedì sera a Lione da un gruppo antifascista, che lo ha colpito con calci e pugni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Università, la protesta non smobilita; Blog | Proteste università in Senegal: morte di Abdoulaye Ba e crisi delle borse di studio; Senegal, scontri all’università di Dakar, morto uno studente; Polarizzata, complessa, aperta: la Gen Z all'università. Eccola qui tutta la protesta delle università italiane per il massacro in corso in IranLa Human Rights Group Activists News Agency annuncia che il numero delle vittime confermate in Iran ha raggiunto quota 4.029, con oltre novemila decessi in corso di revisione e gli arresti superano i ... ilfoglio.it Le grandi proteste in Iran continuanoTra venerdì e sabato decine di migliaia di persone hanno manifestato contro il regime in Iran, nella seconda notte di proteste a livello nazionale. Come negli scorsi giorni, le proteste sono diffuse ... ilpost.it Uno studente senegalese è morto durante un moto di proteste scoppiato per il mancato pagamento degli aiuti finanziari all’università di Dakar. A dare l’annuncio è il governo, ma non sono ancora chiare le circostanze della sua morte; video non verificati che facebook Lunedì 9 febbraio Abdoulaye Ba, studente di medicina dell’Università Cheikh Anta Diop di Dakar (UCAD), è morto durante violenti scontri tra studenti e polizia nel campus universitario. Secondo Cheikh Atab Sagna, presidente dell’Associazione studentesca d x.com