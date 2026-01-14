Studente dell' università di Messina ucciso in Iran durante le proteste

Yassin Mirzaei, studente dell'università di Messina fino a due anni fa, è deceduto in Iran tra l'8 e il 9 gennaio, a Dareh Deraz, durante le proteste contro il regime. La sua morte si inserisce nel contesto delle recenti manifestazioni che coinvolgono diverse città iraniane, evidenziando le tensioni politiche e sociali in atto nel paese.

Yassin Mirzaei, studente che fino a due anni fa frequentava l'università di Messina, è stato ucciso in Iran l'8 o il 9 gennaio, a Dareh Deraz, nel corso delle proteste contro il regime. Il giovane studiava scienze geofisiche per il rischio sismico e dopo gli studi era tornato nella sua città. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Iran, ucciso uno studente. Il cordoglio dell'Università di Messina Leggi anche: Iran, ucciso anche ex studente dell’università di Messina Yasin Mirzaei Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Iran ucciso uno studente Il cordoglio dell' Università di Messina. Scontri in Iran, ucciso un ex studente dell'Università di Messina: Yasin Mirzaei era tornato a casa per le feste - Yasin Mirzaei, 31 anni, fino a poco tempo fa studente dell'Università di Messina, è stato ucciso in Iran ... corriereadriatico.it

Studente dell'università di Messina ucciso in Iran durante le proteste - Yassin Mirzaei è stato assassinato a Dareh Deraz, nel corso delle manifestazioni contro il regime degli ayatollah. today.it

Yassin Mirzaei, ex studente iraniano dell'Università di Messina ucciso nelle proteste: era tornato in patria per le vacanze - Uno studente che fino a due anni fa frequentava l'Università di Messina, Yassin Mirzaei, è stato ucciso in Iran l'8 o il 9 gennaio, a Dareh Deraz, nel corso ... ilmattino.it

Yasin Mirzaei, studente dell’Università di Messina, è morto in Iran durante le proteste a Dareh Deraz, Kermanshah, probabilmente colpito da un proiettile facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.