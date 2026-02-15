L’odio antifascista uccide uno studente

Quentin, studente francese di 23 anni, è morto dopo essere stato aggredito giovedì sera a Lione da un gruppo antifascista, che lo ha colpito con calci e pugni. La lite si è scatenata in strada quando il giovane ha espresso le sue opinioni politiche, scatenando l’ira degli aggressori. La polizia sta indagando sulla vicenda, mentre amici e familiari piangono la sua morte, avvenuta poche ore dopo l’aggressione.

Quentin, il giovane studente francese di destra di 23 anni picchiato da un gruppo di antifascisti giovedì sera a Lione, non ce l'ha fatta e ieri è deceduto. La sua unica colpa è stata di aver partecipato a una manifestazione pacifica organizzata dal collettivo femminista identitario Némèsis fuori da un evento a Science Po a Lione con la presenza di Rima Hassan, la radicale eurodeputata di La France Insoumise, il partito di Mélenchon. Quentin doveva garantire la sicurezza alle attiviste del collettivo nel caso in cui fossero state prese di mira dai gruppi antifascisti ma è stato proprio lui a finire vittima dell'odio politico antifa.