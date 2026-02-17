Proprietà intellettuale un webinar di Cna aiuta le imprese a tutelare le proprie idee
Cna Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito sul tema della proprietà intellettuale, perché molte aziende hanno bisogno di capire come proteggere le proprie idee. L’evento si terrà giovedì 19 febbraio 2026 alle 16:30 e si concentrerà su brevetti, marchi e design, offrendo consigli pratici per evitare che le idee vengano copiate.
L'appuntamento fornisce a imprenditori, professionisti e Pmi strumenti concreti per proteggere e valorizzare l'innovazione Cna Forlì-Cesena promuove un webinar gratuito dedicato al tema della proprietà intellettuale, con un focus specifico su brevetti, marchi e design, in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 16:30. L'iniziativa si rivolge a imprenditori, professionisti, start up e piccole e medie imprese interessate a comprendere come tutelare e valorizzare le proprie idee innovative e i propri asset immateriali. In un contesto economico sempre più competitivo, la capacità di proteggere innovazioni, brand e soluzioni di design rappresenta un fattore strategico per la crescita aziendale.
Rifiuti, scatta l’era digitale: CNA Salerno lancia lo sportello “CNA Ambiente” per guidare le imprese nel RENTRI
Oggi, CNA Salerno ha aperto lo sportello “CNA Ambiente” per aiutare le aziende a gestire l’obbligo del RENTRI, entrato in vigore per le microimprese artigiane.
Manovra, Cna: “Governo accoglie richiesta di tutelare diritti imprese su Transizione 5.0. Usare stesso metodo per i contributi alle Cer”
Cna accoglie con soddisfazione le recenti modifiche del Governo alla legge di bilancio, che prevedono un incremento delle risorse a sostegno delle imprese.
