Manovra Cna | Governo accoglie richiesta di tutelare diritti imprese su Transizione 5.0 Usare stesso metodo per i contributi alle Cer
Cna accoglie con soddisfazione le recenti modifiche del Governo alla legge di bilancio, che prevedono un incremento delle risorse a sostegno delle imprese. L’associazione invita a utilizzare lo stesso metodo anche per i contributi alle Cer, rafforzando così la tutela e lo sviluppo delle imprese italiane nel contesto della Transizione 5.0. Un passo importante per favorire crescita e innovazione nel sistema imprenditoriale.
ROMA – Cna esprime apprezzamento per le modifiche presentate dal Governo alla legge di bilancio con le quali aumentano le risorse al sistema delle imprese. In particolare, sono tutelati i diritti delle imprese che hanno presentato regolare richiesta per Transizione 5.0 entro il 27 novembre, accogliendo così la richiesta della Confederazione nell’ambito della rimodulazione del Pnrr. Giudizio positivo anche sull’allungamento della nuova Transizione 5.0 a tutto il 2028 mentre Cna rinnova la richiesta di mantenere la modalità del credito d’imposta per gli investimenti sotto la soglia dei 500mila euro al fine di non escludere circa il 40% della platea dei potenziali beneficiari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
