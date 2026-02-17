Pronostico Noah-Az Alkmaar | la certezza ce l’abbiamo

Il match tra Noah e AZ Alkmaar si svolge oggi, perché il team armeno ha bisogno di una vittoria per restare in corsa nella Conference League. La squadra locale non vince da oltre due mesi, l’ultima volta è stata il 24 gennaio. I tifosi sperano in un risultato positivo, considerando anche che il team ha mostrato segnali di miglioramento nelle ultime partite. La partita si gioca allo stadio di Yerevan, davanti a un pubblico appassionato.

Noah-Az Alkmaar è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla L’ultima vittoria del Noah, in stagione, è datata 24 gennaio. Da quel momento in poi quattro partite – due sconfitte e due pareggi – e un senso di una squadra che non sta riuscendo a esprimersi come potrebbe. E che adesso, nello spareggio di Conference, affronta forse uno degli avversari più complicati. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli olandesi dell’Az sono una formazione sicuramente in forma. Non solo sotto l’aspetto fisico, ma soprattutto sotto il profilo mentale stanno facendo delle cose importanti, basti pensare ai due gol in pieno recupero nell’ultimo match di campionato che hanno permesso di far continuare la striscia di imbattibilità nel mese di febbraio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

