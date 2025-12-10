Pronostico Borussia Dortmund-Bodø Glimt | doppio obiettivo centrato
La sfida tra Borussia Dortmund e Bodø/Glimt, valida per la sesta giornata della fase a gruppi di Champions League, si disputa mercoledì alle 21. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e le principali informazioni su questa importante partita.
Borussia Dortmund-BodøGlimt è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nelle ultime venti partite di Champions League giocate in casa il Borussia Dortmund ha perso solamente una volta. Una macchina da guerra. E, in Germania, sono caduti anche diversi squadroni che poi hanno fatto finali e semifinali. Quindi per il Bodo, oggettivamente, ci sarà davvero poco da fare. Pronostico Borussia Dortmund-BodøGlimt: doppio obiettivo centrato (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non solo vittorie semplici, ma anche con diversi gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
