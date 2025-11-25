LIVE Alle 21 Bodo Glimt-Juve | Spalletti rilancia Joao Mario e Openda nel gelo norvegese
Dopo aver conquistato appena 3 punti nelle prime 4 partite, i bianconeri cercano la svolta in Norvegia. Anche la squadra di Knutsen è ancora a secco di successi in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Prima vittoria in UEFA Youth League per l'U20 che supera nettamente il Bodo/Glimt Bravi, ragazzi! Vai su X
Giornata gelida a Bodo: sospesa anche la partita di Youth League per una tormenta di neve ? I rFK Bodø/GlimtPadoin erano in campo sotto la neve quando la terna arbitrale ha deciso di sospendere la partita. Il risultato alla pausa era di 3-1 per i bianco Vai su Facebook
Champions League, Bodo/Glimt-Juventus LIVE - Segui con noi in diretta la quinta giornata della League Phaese di Champions League. Riporta calciomercato.com
Bodo Glimt-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League - La Juventus alle 21 farà visita al Bodo Glimt per la quinta giornata di League Phase (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ). Secondo sport.sky.it
Juve-Bodo Glimt: orario, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni - La Juventus si prepara a una trasferta ostica nel nord Europa, con rischio neve: stasera affronterà il Bodo/Glimt allo Aspmyra Stadion (Norvegia), nel match valido per la quinta ... ilmessaggero.it scrive