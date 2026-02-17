Il Pietrasanta ha subito una sconfitta nel derby della Versilia storica, causata da un primo tempo disastroso che ha compromesso il risultato. La squadra si è resa conto di aver sprecato l’opportunità di partire forte, mentre nel secondo tempo ha protestato per due possibili rigori non concessi dall’arbitro. La delusione di mister Rossi si legge nelle parole: “Abbiamo perso troppo in avvio, dobbiamo migliorare subito”.

In Promozione le scorie del derbyssimo della Versilia storica sono sempre vive. Da una parte un Pietrasanta che si lecca le ferite facendo mea culpa per il primo tempo di fatto non giocato e poi recriminando un po’ per un paio di episodi (nella ripresa potevano starci due rigori). Dall’altra un Forte che invece voleva con tanta determinazione prendersi questi tre punti per dare una svolta alla stagione. Qui Pietrasanta. Unica nota positiva la reazione, pur tardiva, giunta grazie ai cambi con Mancini e Ceciarini che hanno rivitalizzato l’attacco. Inspiegabile l’atteggiamento di squadra nel primo tempo, palesato nei tanti errori di lettura e scelte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione Il "derby della svolta" per il Forte. Il Pietrasanta recrimina il primo tempo buttato

Il nome di Pietrasanta emerge chiaramente quando si parla del derby contro Forte dei Marmi, una partita che ha avuto cause nelle recenti difficoltà degli ospiti e nel buon momento dei padroni di casa.

La prima giornata del girone di ritorno della Promozione 2026 vede in campo Pietrasanta e Forte dei Marmi, con l’obiettivo di iniziare l’anno nel modo migliore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.