Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono iniziare bene il 2026.

La prima giornata del girone di ritorno della Promozione 2026 vede in campo Pietrasanta e Forte dei Marmi, con l’obiettivo di iniziare l’anno nel modo migliore. La capolista Lampo Meridien, rinforzata dall’arrivo di Samuele Chicchiarelli, punta a consolidare la leadership affrontando Jolo, terza in classifica. Questi incontri rappresentano un momento importante per le squadre coinvolte, in un contesto di grande equilibrio e competizione.

In Promozione, dove lanciatissima capolista c’è la Lampo Meridien (ora pure rinforzatasi con Samuele Chicchiarelli dall’Urbino Taccola) che oggi può allungare in vetta se vince lo scontro diretto contro la terza della classe Jolo, la prima giornata del girone di ritorno nonché prima del nuovo anno 2026 vede impegnate in casa il Pietrasanta ed in trasferta il Forte dei Marmi. I biancocelesti ospitano oggi alle 14.30 al “XIX Settembre“ la Fortis Juventus (arbitra Edoardo Pisaneschi di Pistoia, assistito da Mirko Mangini di Livorno e da Ralf Alfonso Mata Garcia di Pontedera) mentre gli squali saranno di scena al “Castellani“ di Montelupo Fiorentino contro la seconda della classe (dirige Pietro Luciani di Livorno, con guardalinee Matteo Rocchi e Lorenzo La Macchia di Pontedera). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

