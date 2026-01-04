Promozione Pietrasanta e Forte vogliono iniziare bene il 2026
La prima giornata del girone di ritorno della Promozione 2026 vede in campo Pietrasanta e Forte dei Marmi, con l’obiettivo di iniziare l’anno nel modo migliore. La capolista Lampo Meridien, rinforzata dall’arrivo di Samuele Chicchiarelli, punta a consolidare la leadership affrontando Jolo, terza in classifica. Questi incontri rappresentano un momento importante per le squadre coinvolte, in un contesto di grande equilibrio e competizione.
In Promozione, dove lanciatissima capolista c’è la Lampo Meridien (ora pure rinforzatasi con Samuele Chicchiarelli dall’Urbino Taccola) che oggi può allungare in vetta se vince lo scontro diretto contro la terza della classe Jolo, la prima giornata del girone di ritorno nonché prima del nuovo anno 2026 vede impegnate in casa il Pietrasanta ed in trasferta il Forte dei Marmi. I biancocelesti ospitano oggi alle 14.30 al “XIX Settembre“ la Fortis Juventus (arbitra Edoardo Pisaneschi di Pistoia, assistito da Mirko Mangini di Livorno e da Ralf Alfonso Mata Garcia di Pontedera) mentre gli squali saranno di scena al “Castellani“ di Montelupo Fiorentino contro la seconda della classe (dirige Pietro Luciani di Livorno, con guardalinee Matteo Rocchi e Lorenzo La Macchia di Pontedera). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti
Leggi anche: Promozione. Big-match a Pietrasanta. Il Forte va a Prato
Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono iniziare bene il 2026.
Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono chiuder bene l’anno - In Promozione siamo alla 15ª giornata, anche qui ultima d’andata. lanazione.it
Calcio Promozione. A Montelupo il big-match con il Forte dei Marmi - Chiuso il 2025 con la vittoriosa sfida per il secondo posto con lo Jolo, il Montelupo si appresta ad aprire il nuovo anno con un altro scontro diretto casalingo. msn.com
Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti - In Promozione l’ottava giornata questo pomeriggio vede il Pietrasanta in casa (ma ancora al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta) ed... lanazione.it
Campionato promozione - Next Match Pietrasanta - Fortis Juventus Si gioca domenica 4 gennaio alle ore 14.30 allo stadio comunale XIX Settembre di Pietrasanta #wearepietrasanta - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.