programma e orari della coppa di grecia

La Coppa di Grecia, che sta entrando nella fase dei quarti di finale, si svolge con incontri diretti tra le principali squadre della massima divisione. Le partite si giocano secondo un calendario preciso, con sfide che promettono emozioni forti e sorprese. Questa fase si svolge in diverse arene del Paese, attirando migliaia di tifosi appassionati.

La Coppa di Grecia entra nella fase dei quarti di finale, con una formula a tabellone che propone duelli decisivi tra club della massima divisione. Il torneo si gioca ad Heraklion e punta alla finale del 21 settembre, offrendo agli appassionati una vetrina di livello e una serie di incontri dal maggiore ritmo competitivo. le gare si disputano ad heraklion, con la finale fissata per il 21 settembre. il formato a eliminazione diretta impone scontri concentrati e decisivi tra squadre di prima fascia, determinando chi accede alle semifinali e chi chiude la stagione in questa competizione.

