Coppa del Mondo sci di fondo Davos 2025 | programma orari tv streaming

Ultimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo prima che ci si debba fermare in ragione dell’approssimarsi di una versione tutta italiana del Tour de Ski. Si gareggia a Davos, una delle terre sacre degli sport invernali in generale, e sarà un fine settimana tutto da vivere. E, per di più, c’è anche una quota largamente pomeridiana. Questo perché sia la team sprint che la sprint vedranno le fasi finali andare in scena quando il pomeriggio si starà facendo sera, con i tempi dell’inverno che ancora per qualche giorno corrono ad accorciare. Si chiuderà con la 10 km della domenica. La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà questa settimana a Davos. 🔗 Leggi su Oasport.it

