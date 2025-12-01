Coppa del Mondo sci di fondo Trondheim 2025 | programma orari tv streaming
Dopo il debutto di Ruka, il secondo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Trondheim, che solo pochi mesi fa ha visto disputarsi i Mondiali di sci nordico intesi in senso generale. Sarà ovviamente un luogo in cui la Norvegia tenterà di far man bassa di tutto. I nomi sono sempre quelli, almeno a livello di capofila: Johannes Hoesflot Klaebo, Harald Oestberg Amundsen. E anche al femminile la fiamma l’ha accesa Kristine Stavaas Skistad, pronta a regalare altre soddisfazioni nella sprint. In casa Italia soprattutto il settore maschile spera dopo alcuni buoni segnali arrivati dalle terre finlandesi con la 10 km. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Coppa del Mondo di BIATHLON - Oestersund (SWE) - L’Italia, con i finanzieri Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer, insieme ai carabinieri Lukas Hofer e Lisa Vittozzi, è d’argento nella staffetta mista! Gli azzurri battuti solo dalla Francia, bronzo alla Norvegia. - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo sci di fondo Trondheim 2025: programma, orari, tv, streaming - Dopo il debutto di Ruka, il secondo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Trondheim, che solo pochi mesi fa ha visto disputarsi i ... oasport.it scrive
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Jessie Diggins nuova leader - 2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, ... Da oasport.it
Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la prima tappa a Ruka, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Ruka, Finlandia, in programma dal 28 al 30 novembre: scopri tutte le gare e i risultati. Da olympics.com