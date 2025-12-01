Coppa del Mondo sci di fondo Trondheim 2025 | programma orari tv streaming

Dopo il debutto di Ruka, il secondo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Trondheim, che solo pochi mesi fa ha visto disputarsi i Mondiali di sci nordico intesi in senso generale. Sarà ovviamente un luogo in cui la Norvegia tenterà di far man bassa di tutto. I nomi sono sempre quelli, almeno a livello di capofila: Johannes Hoesflot Klaebo, Harald Oestberg Amundsen. E anche al femminile la fiamma l’ha accesa Kristine Stavaas Skistad, pronta a regalare altre soddisfazioni nella sprint. In casa Italia soprattutto il settore maschile spera dopo alcuni buoni segnali arrivati dalle terre finlandesi con la 10 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

