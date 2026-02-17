Processo al 90° boom di ascolti per il caso Bastoni Ma Giletti lascia lo studio

Il processo al 90° ha attirato un grande pubblico, ma Massimo Giletti ha deciso di abbandonare lo studio. La sua presenza nel programma di Rai Due si è conclusa improvvisamente, lasciando gli spettatori senza una spiegazione immediata. La puntata finale ha fatto registrare 462mila telespettatori e un 8,70% di share, numeri che dimostrano il forte interesse del pubblico.

(Adnkronos) – Boom di ascolti per 'Il Processo al 90°', ma Giletti lascia lo studio. L'ultima puntata del programma di Rai Due, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, ha registrato 462mila utenti e l'8,70% di share. Numeri alti, trainati dal 'caso Bastoni' che sta travolgendo la Serie A e il mondo arbitrale. Il difensore dell'Inter è infatti finito sul banco degli imputati dopo la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, partita valida per la 25esima giornata di Serie A e vinta dai nerazzurri 3-2.