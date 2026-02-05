Caso Garlasco | Lovati va a processo a Milano per diffamazione contro lo studio Giarda

A Milano, Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, si presenta in tribunale per affrontare il processo. È accusato di aver diffamato lo studio Giarda, e il giudice deciderà se ci sono gli estremi per condannarlo. La vicenda si è riaccesa con questa nuova udienza, che potrebbe portare a sviluppi importanti per tutte le parti coinvolte.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire come imputato a Milano nel processo che lo vede accusato di diffamazione. Lo ha stabilito il pubblico ministero Fabio De Pasquale che ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio e ha disposto la prima udienza predibattimentale, davanti al giudice monocratico, per il prossimo 26 maggio. Cuore del procedimento le dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025, davanti alla telecamere, quando la nuova indagine su Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, inizia a riempire stampa e tv.

