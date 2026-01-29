Violenza lesioni e minacce 26enne a processo accusato dall’ex fidanzata Gli amici | Era lei a picchiarlo

Una giovane donna di 20 anni ha denunciato il suo ex ragazzo di averla aggredita, accusandolo di violenza, lesioni e minacce. Ora il 26enne deve affrontare il processo, ma gli amici della coppia raccontano una versione diversa: “Era lei a picchiarlo”. La vicenda è scoppiata dopo mesi di tensioni in una relazione che si è dimostrata molto più complicata di quanto sembri.

Bergamo. Una relazione turbolenta tra due giovani, sfociata in una denuncia da parte della ragazza che, all’epoca 20enne, ha accusato l’ex fidanzato di violenza sessuale, lesioni e minacce. Durante l’udienza di mercoledì 28 gennaio, la giovane, M.F., oggi 26 anni e residente a Bergamo, ha ricostruito tra le lacrime la difficile storia d’amore con l’imputato, B.M., 25 anni, anche lui residente in città. “Mi trattava come una bambola, ero soggiogata ed esausta. Acconsentivo ad avere rapporti sessuali pur non essendo consenziente”, ha dichiarato in aula. La ragazza è in cura da tre anni per un disturbo borderline della personalità e in passato ha sofferto di attacchi di panico, come dimostra un accesso al pronto soccorso nel maggio 2021.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Enrico Varriale, giornalista noto, è stato condannato a sette mesi di reclusione con pena sospesa per minacce e lesioni rivolte a un'ex fidanzata.

