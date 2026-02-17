Probabili formazioni Bodo-Inter | nuova rivoluzione di Chivu

Le ultime sui nerazzurri alla vigilia della sfida in Norvegia valevole per l’andata dei playoff Champions Chivu ha in mente un’altra rivoluzione per la delicata gara in Norvegia contro il BodoGlimt, primo dei due atti con in palio la fondamentale qualificazione agli ottavi Champions. Sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, il fortino di ghiaccio dove ci hanno già lasciato le penne diverse big, il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a cambiare mezza squadra rispetto al derby d’Italia con la Juve. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ampio turnover interista dovrebbe partire dalla difesa, con Acerbi e de Vrij in lizza per una maglia da titolare a scapito di Akanji. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Chivu ha deciso di rivoluzionare l’Inter in vista della doppia sfida contro il BodoGlimt, dopo aver valutato i recenti risultati.

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

