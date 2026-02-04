Rivoluzione di Chivu Baroni con Kulenovic | le probabili formazioni di Inter-Torino

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Venezia e aver battuto la Cremonese in campionato. Sul fronte granata, Baroni pensa a Kulenovic per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La partita si avvicina e le due squadre sono pronte a scendere in campo per conquistare un passaggio in più verso la semifinale.

Per Inter e Torino è già tempo di quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri di Cristian Chivu si presentano all’appuntamento dopo aver eliminato il Venezia e conquistato i tre punti in campionato contro la Cremonese. Percorso positivo anche per il Torino di Marco Baroni, che ha staccato il pass per i quarti superando la Roma all’Olimpico ed è reduce dal successo di misura sul Lecce in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Martedì sera alle 21, Roma e Torino si affrontano all’Olimpico nella prima sfida di Coppa Italia.

