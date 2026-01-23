Sapere cosa fare in caso di emergenza può salvare la vita

Conoscere le azioni corrette da adottare in situazioni di emergenza è fondamentale per tutelare la sicurezza di tutti. Essere preparati permette di reagire con calma e efficacia, minimizzando i rischi e proteggendo le persone coinvolte. La priorità è sempre la sicurezza delle persone, mentre le proprietà vengono in secondo piano. Un’informazione chiara e semplice può fare la differenza tra il buon senso e il panico.

«In caso di emergenza la cosa più importante è sapere cosa fare e come muoversi. La priorità assoluta è la sicurezza delle persone: alle cose si pensa dopo». Con queste parole il sindaco Katia Tarasconi si è rivolta questa mattina agli studenti della classe 5C della scuola primaria “Vittorino da Feltre”, presenti nella sala del Consiglio comunale per l’incontro di debriefing dedicato all’esercitazione di protezione civile che li ha visti protagonisti. Il confronto ha riunito la sindaca, le autorità e i soggetti istituzionali coinvolti, insieme ai ragazzi e agli insegnanti, per ripercorrere l’attività svolta e riflettere sull’importanza della preparazione e della consapevolezza in caso di emergenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Soffocamento da cibo: come salvare una vita nel caso di un’emergenza Certificato di malattia con visita online: quando si può fare e cosa sapereIl nuovo disegno di legge sulle semplificazioni permette di ottenere il certificato di malattia tramite visita online, eliminando le lunghe attese e le corse dal medico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Infarto o Arresto Cardiaco La differenza che può salvare una vita Argomenti discussi: Sapere cosa fare in caso di arresto cardiaco, un corso a Besozzo; L'Islanda a giugno | Tutto quello che c'è da sapere; Busta paga gennaio 2026 più bassa del previsto? Cosa sapere; Cosa fare in Emilia-Romagna nei weekend di gennaio 2026. Furto della moto: cosa fare se ve la rubanoSe i soliti ignoti vi hanno rubato la moto o lo scooter non dovete perdere tempo. La denuncia va fatta subito, ma occorre avviare le pratiche anche con l’assicurazione. Ecco come fare ... insella.it Le piazze del sapere: musica e teatro con L’eco del sol di Paolo BrunoAppuntamento domenica 25 gennaio a Palazzo d’Arnolfo poesia ... msn.com Sarà un weekend di disagi sui treni: cosa c'è da sapere per non rimanere bloccati - facebook.com facebook Il primo ministro della #Groenlandia, Jens-Frederik #Nielsen, ha dichiarato di non sapere cosa Donald #Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte abbiano concordato nella bozza di accordo sul futuro dell'isola tanto ambita dal presidente degli Stati x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.