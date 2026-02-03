Domenica positiva per Torrelaghese, che ha mostrato una buona ripresa nelle partite di Prima e Seconda categoria. La squadra ha ottenuto una vittoria importante che fa piacere ai tifosi, mentre le altre formazioni come Salavetitia Seravezza e Corsanico hanno dato spettacolo sul campo. Invece, Capezzano e Massarosa hanno vissuto una giornata da dimenticare, con sconfitte nette e prestazioni da migliorare in fretta.

Grande domenica quella di Torrelaghese, Salavetitia Seravezza e Corsanico mentre è stata una giornata da dimenticare in fretta, con batosta annessa, per Capezzano e Massarosa. In Prima categoria il Capezzano Pianore torna a perdere ad un girone di distanza. Non cadeva infatti dal 12 ottobre scorso, quando perse 3-0 in casa all’andata con l’Atletico Lucca. E stavolta sul campo “Henderson“ è caduto 4-0 nello scontro diretto al vertice vedendo così allontanarsi la vetta a 5 punti. La scoppola rimediata in terra lucchese tuttavia non deve essere vista come un dramma perché il campionato nelle zone alte resta apertissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima e Seconda categoria. Torrelaghese in ripresa. È un Salavetitia da urlo

Nel calcio regionale, Capezzano Pianore e le altre formazioni si sfidano in emozionanti incontri di Prima e Seconda categoria.

