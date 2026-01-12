Arte Contemporanea accordo Fondazione Menna – PrintLitoArt | litografie e un catalogo per valorizzare i giovani talenti

La Fondazione Menna e PrintLitoArt hanno firmato un accordo per valorizzare l’arte contemporanea e sostenere i giovani talenti attraverso litografie e un catalogo dedicato. L’iniziativa mira a promuovere un’arte accessibile e democratica, rafforzando il ruolo delle giovani generazioni nel panorama artistico. Questo progetto si inserisce nel percorso della fondazione per diffondere e sostenere la creatività contemporanea in modo sostenibile e condiviso.

La Fondazione Filiberto e Bianca Menna – Centro Studi d'Arte Contemporanea e PrintLitoArt hanno siglato un Protocollo d'Intesa per promuovere l'Arte Contemporanea e il concetto di "Arte Democratica". L'accordo, firmato dalla presidente della Fondazione Letizia Magaldi e dalla presidente della Boccia Industria Grafica Carmela D'Amato, prevede la realizzazione di litografie di artisti selezionati nonché la pubblicazione di un catalogo che raccoglierà le opere. La Fondazione Filiberto e Bianca Menna, con sede a Salerno, è un centro di studi e promozione che mira a diffondere la conoscenza delle espressioni artistiche del nostro tempo, rinnovando la lezione teorica dello studioso salernitano Filiberto Menna.

