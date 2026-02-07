Preghiera della sera 7 Febbraio 2026 | Sostienimi con la Tua grazia

Questa sera molte persone si sono raccolte in preghiera, chiedendo a Maria di sostenerle con la sua grazia. La richiesta è di trovare forza e speranza, anche nei momenti più difficili, e di affidare il riposo alla Vergine. Un gesto semplice, ma carico di significato per chi cerca conforto e luce nel buio.

Preghiera della sera a Maria: affida il tuo riposo alla Vergine. Chiedi la forza di restare saldo nella fede e di scorgere, anche nel buio, segnali luminosi di speranza per il tuo domani. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male.

