Precipita per decine di metri dal sentiero Rilke | trentenne a Cattinara

Una donna di 30 anni è caduta dal sentiero Rilke a Cattinara, precipitando prima di circa 20 metri e poi di altri 40, dopo aver scivolato su un tratto sconnesso. La vegetazione ha attutito in parte la sua caduta, permettendo ai soccorritori di intervenire tempestivamente. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.

La vegetazione ha attutito il colpo. Rimasta sempre cosciente ha riportato diversi traumi ed è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale Una donna di trent’anni precipita dal sentiero Rilke per 20 metri, poi la caduta viene attutita dalla vegetazione, e dopo un altro volo di 40 metri viene soccorsa e portata in ospedale. È successo intorno alle 13 di oggi, martedì 17 febbraio. La stazione di Trieste del soccorso alpino è intervenuta con sette tecnici insieme al 118, al gruppo Saf dei Vigili del Fuoco, all'elisoccorso regionale e ai carabinieri. La donna, nata nel 1995, è stata raggiunta da tre tecnici della stazione e un vigile del fuoco, che si sono calati con le corde.🔗 Leggi su Triesteprima.it

